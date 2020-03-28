شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء العراق يقرر تشكيل لجنة عليا لمكافحة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الوزراء بالعراق تأليف لجنة عليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. وحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء نشرته وكالة الأنباء العراقية(واع) فإن"مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية تعديل قراره رقم (64) لسنة 2020 ،وقرر تأليف لجنة عليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد تتولى وضع السياسات والخطط العامة والإشراف على تنفيذها وأخذ القرارات الرئيسية وتعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية". وأشار البيان إلى أن"مجلس الوزراء قرر أيضاً منح وزير الصحة صلاحية إجراء المناقلة والتعاقد لغرض مواجهة فيروس كورونا".

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