الأردن يعلن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا لسيدة ثمانينية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن، فجر السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، لسيدة في الثمانينات من عمرها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، عن مدير مستشفى "الأمير حمزة"، الخاص بعزل المصابين بالفيروس، عبد الرزاق الخشمان، قوله إن "سيدة تبلغ من العمر (83 عاما)، توفيت جراء إصابتها بكورونا".

وأضاف الخشمان، أن "السيدة كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم".

والجمعة، سجل الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد مصابي كورونا، بإجمالي بلغ 235 حالة.

وأدى الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات في البلاد إلى اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات والتدابير للحيلولة دون انتشار الفيروس.

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وكان الأردن قد فعّل قانون "الدفاع" (الطوارئ)، الذي يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، كما دخل الجيش على خط المواجهة.

وفرضت الحكومة "حظر تجوال" مفتوح، بدأ السبت الماضي، وأغلقت العاصمة عمان والمحافظات، أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها.

كما قررت الخميس، عزل محافظة إربد، شمالي البلاد بالكامل عن باقي محافظات المملكة.

وتعد أربد أكثر محافظات المملكة تسجيلا للإصابات منذ بدء الإعلان عنها.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا حول العالم إلى قرابة 577 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، وحوالي 130 ألفا تعافوا من المرض.

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