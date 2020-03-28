المغرب.. مساعدات مالية للأسر المتضررة من تدابير "كورونا"

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

أعلن المغرب، الجمعة، تخصيص مساعدات مالية لدعم الأسر المتضررة من إجراءات مكافحة "كورونا".

جاء ذلك في بيان لوزارة الاقتصاد والمالية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وفي 19 مارس/ آذار الجاري، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد بدءا من اليوم التالي، لأجل غير مسمى، ضمن تدابير للسيطرة على الفيروس.

وفي بيانها، حددت الوزارة قيمة المساعدة المالية بـ 800 درهم (حوالي 86 دولار) للأسرة الصغيرة، و1000 درهم (حوالي 107) للأسرة المكونة من 3-4 أشخاص، و1200 درهم (129 دولار) للأسرة المكونة من 4 فمافوق.

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وأوضح البيان أن المساعدات ستصرف من الصندوق الخاص بمواجهة الوباء الذي دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس لإحداثه.

وأضاف أن تقديم طلبات الاستفادة سينطلق الإثنين المقبل، في حين سيتم توزيع المساعدات تدريجيا بدءاً من 6 أبريل/ نيسان المقبل، احتراما للإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المغرب ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 333، بينهم 21 وفاة، إثر تسجيل 11 وفاة و58 إصابة.وحتى مساء اليوم نفسه، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم قرابة 590 ألفا، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 130 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.



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