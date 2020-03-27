شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مسابقة «واعظ القيمية» بجوائز نقدية 100 ألف ريال.. إليكَ الشروط ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق “مركز واعظ للاستشارات” بالشراكة مع صحيفة “الخليج 365” الإلكترونية و”جمعية سعادتي الخيرية”، مسابقة “واعظ القيمية” بجوائز تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف ريال، ضمن مبادرة صحيفة “الخليج 365” الإلكترونية “صحتنا في منازلنا”.

وتهدف المسابقة إلى إحياء القيم والمبادئ الاجتماعية الإيجابية في المجتمع، وصناعة محتوى قيمي إبداعي ومؤثر، وتشجيع النشء والشباب على الاعتزاز بقيم الإيمان والفضيلة وتبنيها.

المسارات والموضوعات

وتتضمن مسارات المسابقة التي بدأت من تاريخ 2 شعبان 1441هـ وتستمر حتى 19 رمضان 1441ه، المقاطع القصيرة (فيلم، جرافيكس، إنفوجرافيك)، والتصاميم الثابتة، الشعر (الفصيح، النبطي).

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وتشمل موضوعات المسابقة: “تعظيم الله تعالى وتوقيره، تعزيز قيم (المحبة والخوف والرجاء) في النفوس، التذكير بحقيقة الدنيا، أثر الإيمان والاعتدال في استقرار المجتمع ونمائه”.

كما تحتوي الموضوعات على “تعظيم شعائر الإسلام، التدبر والتفكر في خلق السماوات والأرض وعظيم صنع الله، بيان مكائد الشيطان ومداخله على الإنسان، وموضوع مفتوح (تأخذ موافقة إدارة المسابقة عليه)”.

رابط التسجيل

وللمشاركة في المسابقة ومعرفة الشروط والأحكام العامة يرجى اختيار المسار وتعبئة الاستمارة عبر الرابط التالي:https://waaethc.com