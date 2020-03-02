إطلاق «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أبرمت شركة أبوظبي التنموية القابضة، الاثنين، اتفاقاً نهائياً مع شركة الطيران «ويز إير» القابضة، الشركة الأسرع نمواً في أوروبا، حيث يتم بموجب الاتفاق إطلاق شركة مشتركة جديدة للطيران الاقتصادي باسم «ويز إير أبوظبي»، والمقرر أن تبدأ عملياتها من مطار أبوظبي الدولي خلال خريف العام الجاري.

ويعد هذا الاتفاق علامة فارقة لإطلاق «ويز إير أبوظبي» كشركة إماراتية لرحلات الطيران الاقتصادي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتخطط الشركة الجديدة لبدء رحلاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث ستجمع بين توفير رحلات طيران بتكلفة منخفضة والتجارب ذات الجودة العالية للمسافرين على متن رحلاتها والتي ستنطلق إلى مجموعة واسعة من الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

ستسهم الاتفاقية في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد واستقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي، ومن المقرر أن تبدأ الشركة خلال الأشهر المقبلة في عملية التوظيف، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع برنامج المسرعات التنموية «غداً 21»، والذي يعمل على دفع مسيرة تنمية أبوظبي إلى آفاقٍ جديدة من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمع.

وبموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، بدأ فريق التطوير بالشركة أعماله المبدئية والتي تضمنت العمل مع الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات لاستصدار «شهادة مشغّل جوي» و«ترخيص التشغيل» لعمليات الشركة.

أولوية كبيرة

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قال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة: «يحظى قطاع السياحة بأولوية كبيرة ضمن استراتيجية أبوظبي. وفي هذا الإطار، رصدت حكومة أبوظبي الاستثمارات اللازمة لتعزيز هذا القطاع، والتي لن تقتصر على دعم مطاراتنا فحسب، بل ستشمل أيضاً تطوير البنية التحتية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والمعالم الثقافية الممتدة في مختلف أنحاء الإمارة، وشهد العام الماضي تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الزائرين بلغ 11.35 مليون زائر إلى أبوظبي، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى توفر وسائل الترابط التي تسهّل تنقل الزائرين بين مختلف مناطق الإمارة وبتكاليف تناسب مختلف الفئات، ولا شك في أن شراكتنا مع Wizz Air وغيرها من المؤسسات الرائدة سوف تمكّننا من المساهمة في تعزيز القدرات التنافسية المتميزة التي تحظى بها أبوظبي كوجهة إقليمية وعالمية للسائحين الذين يقصدون الإمارة للترفيه والأعمال على حدٍ سواء.»

إنجاز مهم

من جهته، قال جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة ويز اير القابضة: «يشكّل الإعلان عن التوقيع على الاتفاق النهائي مع شركة أبوظبي التنموية القابضة إنجازاً مهماً لتدشين شركة طيران جديدة بأبوظبي، ويعكس التزامنا طويل الأمد بالمساهمة في إرساء نموذج أعمال عالي الكفاءة على الصعيدين الاقتصادي والتشغيلي ويتسم بأنه الأكثر استدامة من الناحية البيئية بما يعزز مسيرة تطوير قطاع الطيران بالإمارة، وتتسق رؤية Wizz Air هذه مع الاستراتيجية التي تتبناها أبوظبي لتنويع اقتصادها، لا سيما أننا نستهدف تحفيز حركة الطيران وزيادة الطلب على الرحلات، بما سيدعم نهج أبوظبي لتنويع مواردها السياحية والاقتصادية». وسوف تعمل الشركة الجديدة على تأسيس وجهات في أسواق تمتلك فيها Wizz Air حالياً عمليات ذات إمكانيات نمو عالية، وبالتحديد في وسط وشرق وغرب أوروبا.