«صندوق الأفلام» سينما بلا حدود في «المرموم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن شراكتها مع «صندوق الأفلام»، أول سينما متنقلة في دبي والمنطقة، لعرض باقة من الأفلام الصامتة القصيرة ضمن فعاليات النسخة الأولى من «المرموم: فيلم في الصحراء» الذي تنظمه الهيئة من 4 حتى 7 الجاري في صحراء المرموم، تحت مظلة موسم دبي الفني في نسخته السابعة.

ويهدف الحدث إلى إتاحة الفرصة أمام شريحة واسعة من الجمهور للتمتع بتجربة مميزة في مشاهدة الأفلام.

وعبر هذه الشراكة، تقدم «دبي للثقافة»، ولأول مرة، على مدار الأيام الأربعة مجموعة من أفلام السينما المتنقلة. وضمن منصات عرض سهلة التركيب والنقل مصممة على شكل صندوق يتسع لـ 28 متفرجاً تقام في صحراء المرموم، تُعرض أفلام صامتة قصيرة تتراوح مدة كل منها بين 10 و15 دقيقة.

ويعتبر «صندوق الأفلام» الأول من نوعه من حيث اتساعه لهذا العدد من المتفرجين في آن معاً.

وقالت شيماء السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»: «تتماشى هذه الشراكة مع رؤية الهيئة فيما يخص دعم المواهب الناشئة وخلق منصات ثقافية إبداعية مناسبة للجميع. كما نسعى إلى إلهام الأجيال الصاعدة من صناع الأفلام والشغوفين بعالم السينما. ويتيح«صندوق الأفلام» أمام الجمهور فرصة تجاوز حدود اللغات، والتغلب على العوائق الثقافية، الأمر الذي يسهم بدوره في توحيد الأشخاص عبر عالم سينمائي يتكلم لغة الجميع».

ويقدم «صندوق الأفلام» باقة من الأفلام القصيرة الصامتة التي لا تعتمد على الحوار، ما يتيح مجال فهمها لأفراد الجمهور على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم من دون الحاجة إلى ترجمتها. كما يوفر هذا النوع من الأفلام فرصة أمام الكوادر السينمائية من مصورين وممثلين للتركيز على النواحي الإبداعية للفيلم والقصص التي يروونها من خلاله، إذ يحررهم ذلك من الحواجز اللغوية التي يمكن أن تؤثر في سلاسة العمل في بعض الأحيان.

ويمثل توفير هذا النوع المتميز من الفنون انعكاساً حقيقياً لشمولية هذا الحدث وترحيبه بكل فئات المجتمع، كما يعكس حرص «دبي للثقافة» على تعزيز تلاقح الثقافات والحضارات ضمن الطبيعة الفريدة للنسيج الاجتماعي الحيوي في الإمارات التي يقيم على أرضها أكثر من 200 جنسية.

وتهدف الشراكة مع «صندوق الأفلام» أيضاً إلى تمكين الصم والبكم من التمتع بعالم السينما والأفلام، وتشجيعهم على المشاركة في الحدث وخوض تجربة ثقافية مميزة التي يوفرها لزواره. علاوة على ذلك، تأتي هذه الخطوة في إطار مبادئ المسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها «دبي للثقافة» بموجب قانون تأسيسها تجاه جميع أفراد مجتمع دبي بثقافاته وجنسياته المتعددة التي يحتضنها. كما تعكس هذه الشراكة أهمية التعاون بين جميع المؤسسات من القطاعين الخاص والعام لدعم أهداف رؤية الهيئة الجديدة الرامية إلى جعل دبي مركزاً ثقافياً عالمياً وحاضنة أصيلة للمواهب الواعدة والمبدعين.

وقال تيري ميرندا، المدير التنفيذي لـ «LHP Lighthouse Productions»:«نسعى في «صندوق الأفلام» إلى إيصالها إلى أوسع شريحة من الجمهور، وزيادة التفاعل معها بشكل عام. وعبر «المرموم: فيلم في الصحراء»، تسهم «دبي للثقافة» في توسيع القاعدة الشعبية لهذه الأفلام، ما يجعل تعاوننا مثمراً وواعداً. وإذ نطمح إلى إيصال سحر الأفلام إلى جميع فئات المجتمع في الإمارات، فإنه من دواعي سرورنا أن نقيم هذه الشراكة مع «دبي للثقافة» لنكون جزءاً من النسخة الأولى من هذا الحدث الذي نأمل أن يحجز مكاناً له على أجندة الفعاليات الثقافية السنوية في دبي».