خبير مغربي: تركيا ستفرض وجودها في إدلب

الرباط/ محمد بندريس/ الخليج 365

اعتبر خبير مغربي أن تصاعد التوتر في إدلب يشكل تحديا كبيرا للاستراتيجية التركية في سوريا يفرض عليها أن تقوم بخطوات عسكرية إضافية للدفاع عن نفسها، مما قد يؤدي إلى تصادم ولو جزئي مع روسيا.

وتصاعد التوتر في إدلب خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، إثر استشهاد 33 جنديا تركيا وإصابة 32 آخرين، في هجوم جوي شنه النظام السوري على القوات التركية في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب.

وقال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومية) بفاس (شمال)، للأناضول، إنه "رغم الخسائر الكبيرة فإن تركيا ستقوم بكل ما تستطيع لتفرض وجودها في الميدان، وتدفع القوات السورية للتراجع إلى ما وراء الخط المتفق عليه في اتفاق سوتشي".

وأضاف أن "أي تراجع لتركيا في سوريا سيؤثر على سمعتها باعتبارها قوة تستطيع أن تؤثر ليس فقط في الجوار الإقليمي، وإنما في مناطق جغرافية بعيدة عنها مثل ليبيا".

وأوضح أن "انتصار الاستراتيجية التركية في سوريا سيعزز كثيرا فرص نجاح استراتيجيتها في ليبيا، لأن هذين الملفين وإن كانا متباعدين من الناحية الجغرافية فإنهما مترابطين من الناحية السياسية".

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وتابع قائلا: "رغم التطورات الخطيرة ومقتل عدد كبير من أفراد الجيش التركي فإنه ليس من مصلحة تركيا وروسيا والغرب أن تتدهور الأوضاع بشكل كبير".

وقال إن "التصعيد سيؤثر على الاستراتيجية الروسية وسيكون له تأثيرات إنسانية وقد يؤدي إلى موجات جديدة للهجرة نحو دول شرق أوروبا".

واعتبر أن "القوة المهتمة بالملف السوري ستسعى إلى نزع فتيل الصدام بين تركيا وروسيا".

وختم:" "أتوقع أن تتمكن تركيا من تعزيز موقفها لكن دون أن يتجاوز ما اتفق عليه مع الروس في لقاء سوتشي". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.