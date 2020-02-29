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لا شك أن برنامج فاينال كت برو يتمتع بالعديد من الامتيازات و الخصائص الرائعة والتي تجعله خيارا للكثير من محرري الفيديوهات ومع وجود هذه الامتيازات فان هناك اضافات تفتح الكثير من الأبواب لتبسيط العمل و اختزال الكثير من التعقيدات وتوفير الوقت والجهد وربما جعل العمل متعة حقيقية، وهنا سنفتح نافذة للاطلاع على بعض الاضافات المجانية الفعالة والتي لن تستغني عنها بعد معرفتها. © القيادي فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها
© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها * أولا Neat Video
تستخدم هذه الاضافة لمعالجة التشويش والضبابية في لقطات الفيديو وهي مشكلة
موجودة بشكل متكرر، ومن المعلوم أن برنامج فاينال كت يحتوي على ميزات لمعالجة
هذه المشكلة ولكن هذه الاضافة تمكنك من معالجة المشكلة بضغطة زر واحدة.
© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها
تتوافر النسخة البدائية من هذه الاضافة مجانا ولكن اذا اردت ميزات اضافية
فهناك نسخة مسعرة للاضافة تحتوي على كامل الميزات. * ثانياً: Youlean Loudness Meter
يساعدك فلتر Youlean Loudness Meter على تتبع المنحنى الصوتي
للفيديو والعثور على التوازن الصوتي الصحيح في الفيديو.
© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها * ثالثا: امتداد Shutterstock لبرنامج فاينال كت برو
العودة الى المتصفح مرارا وتكرارا لتنزيل اللقطات ثم سحبها الى فاينال كت برو
من أكثر الأمور التي تدعو للتوتر والتي تستنزف الجهد والوقت، مع هذه الاضافة
لن تضطر الى هذا. إكتشف ايضاً | ما هو افضل برنامج مونتاج | بريمير برو او فاينل كت برو
تتيح هذه الاضافة امكانية الضخمة والعثور على الكثير من shutterstock
الوصول الى مكتبة الصور ومقاطع الفيديو وتضمينها في البرنامج دون الحاجة
الى الخروج منه كما يمكنك البحث عن اي نوع من الوسائط في شريط البحث
وكذلك يمكنك اختبار المقاطع قبل شرائها.. * رابعا: RT Vertical Video
الكثير من الصور والفيديوهات حالياً يتم التقاطها عن طريق الهاتف الذكي
مما يدفعنا الى الاستعانة ببعض اللقطات العمودية احيانا في مشروع FHD
أثناء عملية المونتاج .
© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها
مع هذه الاضافة أصبح من الممكن معالجة اللقطات العمودية بدلا من الاستغناء عنها،
فهي تمدد اللقطات العمودية لتظهر اللقطة مع خلفية في الاجزاء الفارغة على الجانبين. * خامسا: Face Obscure
مع هذه الاضافة لا داعي لعمل قناع للوجه لطمس هوية الشخص فأنت تستطيع طمس الوجه
بضغطة واحدة كما انها تتيح خيار التغيير من الطمس الضبابي الى التغطية الفسيفسائية.
© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها * سادسا: Ghosting Effect
وهذه الاضافة مفضلة عند أولئك الذين يتعاملون بشكل مستمر مع المقاطع المسرعة
وذلك لتجنب كونها مملة عندما يكون المقطع طويلا فمن خلال هذه الاضافة يمكن
اضافة خطوط وصور خفية الى المشاهد وبذلك تصبح أكثر امتاعا للعين.
© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها * سابعاً: مؤثر انتقال Warp Zoom
تستخدم لاضافة حركات انتقالية رائعة بين لقطات الفيديو وللاسف فإن الموقع
اصبح يبيعها بـ 3 دولارات بعد ان كانت مجانية!.
© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها
عند تعاملك مع هذه الاصافات الخارجية فانك بالتأكيد ستوفر الوقت والجهد
اثناء مونتاج مشاريعك باستخدام برنامج فاينل كت برو .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.