دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها

لا شك أن برنامج فاينال كت برو يتمتع بالعديد من الامتيازات و الخصائص الرائعة والتي تجعله خيارا للكثير من محرري الفيديوهات ومع وجود هذه الامتيازات فان هناك اضافات تفتح الكثير من الأبواب لتبسيط العمل و اختزال الكثير من التعقيدات وتوفير الوقت والجهد وربما جعل العمل متعة حقيقية، وهنا سنفتح نافذة للاطلاع على بعض الاضافات المجانية الفعالة والتي لن تستغني عنها بعد معرفتها. © القيادي فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها

© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها * أولا Neat Video

تستخدم هذه الاضافة لمعالجة التشويش والضبابية في لقطات الفيديو وهي مشكلة

موجودة بشكل متكرر، ومن المعلوم أن برنامج فاينال كت يحتوي على ميزات لمعالجة

هذه المشكلة ولكن هذه الاضافة تمكنك من معالجة المشكلة بضغطة زر واحدة.

© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها

تتوافر النسخة البدائية من هذه الاضافة مجانا ولكن اذا اردت ميزات اضافية

فهناك نسخة مسعرة للاضافة تحتوي على كامل الميزات. * ثانياً: Youlean Loudness Meter

يساعدك فلتر Youlean Loudness Meter على تتبع المنحنى الصوتي

للفيديو والعثور على التوازن الصوتي الصحيح في الفيديو.

© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها * ثالثا: امتداد Shutterstock لبرنامج فاينال كت برو

العودة الى المتصفح مرارا وتكرارا لتنزيل اللقطات ثم سحبها الى فاينال كت برو

من أكثر الأمور التي تدعو للتوتر والتي تستنزف الجهد والوقت، مع هذه الاضافة

لن تضطر الى هذا. إكتشف ايضاً | ما هو افضل برنامج مونتاج | بريمير برو او فاينل كت برو

تتيح هذه الاضافة امكانية الضخمة والعثور على الكثير من shutterstock

الوصول الى مكتبة الصور ومقاطع الفيديو وتضمينها في البرنامج دون الحاجة

الى الخروج منه كما يمكنك البحث عن اي نوع من الوسائط في شريط البحث

وكذلك يمكنك اختبار المقاطع قبل شرائها.. * رابعا: RT Vertical Video

الكثير من الصور والفيديوهات حالياً يتم التقاطها عن طريق الهاتف الذكي

Advertisements

مما يدفعنا الى الاستعانة ببعض اللقطات العمودية احيانا في مشروع FHD

أثناء عملية المونتاج .

© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها

مع هذه الاضافة أصبح من الممكن معالجة اللقطات العمودية بدلا من الاستغناء عنها،

فهي تمدد اللقطات العمودية لتظهر اللقطة مع خلفية في الاجزاء الفارغة على الجانبين. * خامسا: Face Obscure

مع هذه الاضافة لا داعي لعمل قناع للوجه لطمس هوية الشخص فأنت تستطيع طمس الوجه

بضغطة واحدة كما انها تتيح خيار التغيير من الطمس الضبابي الى التغطية الفسيفسائية.

© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها * سادسا: Ghosting Effect

وهذه الاضافة مفضلة عند أولئك الذين يتعاملون بشكل مستمر مع المقاطع المسرعة

وذلك لتجنب كونها مملة عندما يكون المقطع طويلا فمن خلال هذه الاضافة يمكن

اضافة خطوط وصور خفية الى المشاهد وبذلك تصبح أكثر امتاعا للعين.

© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها * سابعاً: مؤثر انتقال Warp Zoom

تستخدم لاضافة حركات انتقالية رائعة بين لقطات الفيديو وللاسف فإن الموقع

اصبح يبيعها بـ 3 دولارات بعد ان كانت مجانية!.

© alqiyady فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها

عند تعاملك مع هذه الاصافات الخارجية فانك بالتأكيد ستوفر الوقت والجهد

اثناء مونتاج مشاريعك باستخدام برنامج فاينل كت برو .

The post فلاتر وتأثيرات مجانية لبرنامج فاينال كت برو يجب على محرر الفيديو الحصول عليها appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي