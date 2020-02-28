شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لم نُسجل أي إصابات بـ«كورونا الجديد» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضحت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة، حتى الآن – بفضل الله-.

‏وبينت أن العدد الإجمالي للحالات المسجلة في العالم يبلغ (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.

‏ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.

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