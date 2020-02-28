شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لم نُسجل أي إصابات بـ«كورونا الجديد» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أوضحت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة، حتى الآن – بفضل الله-.
وبينت أن العدد الإجمالي للحالات المسجلة في العالم يبلغ (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.
ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.
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