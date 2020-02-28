بعد إلغاء الجمعة.. إيران تُغلق جميع المدارس (تفاصيل)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أعلن وزير الصحة الإيرانى، اليوم الجمعة، إغلاق كافة المدارس في البلاد من السبت للثلاثاء بسبب المخاوف من كورونا. يذكر أن سعيد نمكي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، أعلن في وقت سابق، عدم إقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع في المدن التي انتشر فيها فيروس «كورونا».

وأوضح نمكي، في تصريحات صحفية، أنه تم تقييد الزيارات للمراقد المقدسة. وقال الوزير الإيراني إنه سيتم تقييد عبور الأفراد المشتبه فى إصابتهم بفيروس «كورونا»، بدلا من فرض الحجر الصحي على المدن.

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ولفت إلى أن فرقا طبية متخصصة ستقوم في مداخل ومخارج المدن ذات الكثافة في الحركة المرورية بقياس درجات حرارة الأفراد، لتحديد المشتبه فى إصابتهم بالفيروس ليتم فرض الحجر الصحي عليهم لفترة 14 يوما.

وأكد أن قرار تعطيل المدارس سيعلن عنه مساء الجمعة، للمناطق التي تم تسجيل حالات الإصابة فيها، فيما سيتم تعطيل الجامعات لفترة أسبوع آخر للوقاية والحد من تفشي الفيروس، شريطة حضور الأساتذة إلى الجامعات وتقديم الدروس للطلبة عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.