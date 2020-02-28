دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدأت يوتيوب باختبار برنامج جديد ستسمح من خلاله لأصحاب القنوات بيع المساحات الإعلانية ضمن فيديوهاتهم مباشرة للشركات والعلامات التجارية التي يتعاملون معها عادة.

مازال البرنامج في بداياته ومحدود للغاية حيث بدأت باختباره مع عدد قليل من القنوات بحيث يمكنهم بيع المساحات الإعلانية للشركات التي لديهم علاقة إعلانية سابقة.

ومع مرور الوقت وجمع يوتيوب المزيد من البيانات حول هذه التجربة، فإنها ستوسعها لتشمل المزيد من القنوات.

كانت يوتيوب قد سمحت في عام 2010 لقناة NBC تحديد الشركات التي يمكنها عرض إعلاناتها على مقاطعها. وهذا ما يطالب به أصحاب القنوات مراراً وتكراراً بحيث يمكنهم التحكم بشكل أفضل بالإعلانات التي تظهر على فيديوهاتهم.

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ويعاني أصحاب القنوات من المشاكل المستمرة مع يوتيوب التي أصبحت تلغي تحقيق الدخل وعرض الإعلانات من الكثير من المقاطع بسبب مخالفتها لبنود الاستخدام. وهذا ما دفع أصحاب القنوات للجوء إلى طرق أخرى مثل رعاية مقاطع الفيديو والإعلان المباشر.

وهذا ما استثمرته يوتيوب أيضاً وأطلقت ميزة Super Chat التي تسمح للمشاهدين بدفع مبلغ 5 دولار لعرض تعليقاتهم فوق باقي التعليقات أثناء البث المباشر.

يذكر أن جوجل مؤخراً لأول مرة عن إيرادات الإعلانات في يوتيوب حيث حققت منها خلال العام الماضي فقط حوالي 15 مليار دولار.

التدوينة يوتيوب تختبر السماح لأصحاب القنوات بيع المساحات الإعلانية مباشرة للشركات ظهرت أولاً على عالم التقنية.