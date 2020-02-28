دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ولم لا؟ حتى لينكدإن تريد أن تضيف ميزة القصص بعد أن أصبحت شيء مألوف في أي تطبيق أو موقع معروف على الويب.

وبدأت الشبكة الاجتماعية التي تعرف باستخدامها من قبل الموظفين والمحترفين والشركات مؤخراً باختبار ميزة القصص على طريقة سناب شات وذلك مع عدد من المشاهير والمستخدمين الذين اختارتهم لذلك.

وبحسب رئيس المحتوى في لينكدإن Pete Davies فإن ميزة القصص ستوفر طريقة أكثر بساطة وبعيداً عن الرسمية للتفاعل مع الشركات وبين الأشخاص.

وبدلاً من إرسال الرسائل الرسمية، فإنه يتخيل أن تستخدم الشركات القصص للإعلان عن بعض الأفكار مثل النصائح حول العمل لديها.

ويمكن النظر إلى توجه لينكدإن لدعم القصص كما فعلت مع فلاتر الفيديوهات وذلك لتواكب التطور الحاصل على الشبكات الاجتماعية اليوم.

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وسبق لشبكة لينكدإن أن أطلقت ميزة تدعى Student Voices والتي خصصتها لطلاب الجامعات بحيث يمكنهم نشر مقطع فيديو في قائمة تشغيل الجامعة الخاصة، تظهر في أعلى واجهة التطبيق.

وكانت سناب شات قد أطلقت ميزة القصص التي تحذف تلقائياً بعد مرور يوم من نشرها وذلك في عام 2013، وبعد أن بدأت فيس بوك بتقليدها عبر وضعها في انستجرام، انتشرت بسرعة لتتوفر على كافة تطبيقاتها وحتى في تطبيقات أخرى مثل يوتيوب.

مازال الموضوع الآن قيد الاختبار في لينكدإن ولا يوجد أية ضمانات بأنها ستطلقها رسمياً بالفعل للجميع، وعلينا الانتظار لمزيد من الأشهر قبل أن تعتمدها أو تتخلى عن الفكرة.

التدوينة الشبكة الاجتماعية للموظفين والشركات لينكدإن تختبر ميزة القصص ظهرت أولاً على عالم التقنية.