شمال قبرص.. لفكوشا تعزي بشهداء الجيش التركي في إدلب

لفكوشا/ الخليج 365

بعث رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، ورئيس وزرائه أرسين تتار، برقيات تعزية إلى قادة تركيا، إثر استشهاد جنودها في إدلب السورية.

وذكر مراسل الخليج 365، أن أقينجي وتتار، بعثا برقيات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد أوقطاي، ووزير الدفاع خلوصي أكار.

وأكد أقينجي في برقيته للرئيس أردوغان، أن نبأ استشهاد الجنود الأتراك في إدلب، أوقع حزنا كبيرا في قبرص التركية.

وأضاف: "نشعر بعمق آلام ذوي الشهداء وتركيا، وأتقدم باسمي وباسم الشعب التركي في قبرص، بأمنيات الشفاء العاجل للمصابين، راجيا الله الرحمة للشهداء، والعزاء لأسرهم المكلومة ولتركيا".

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وفي برقيته لوزير الدفاع التركي، أعرب أقينجي عن خالص تعازيه للقوات المسلحة التركية بارتقاء شهدائها في إدلب.

بدوره قال رئيس الوزراء أرسين تتار في برقيته إلى أوقطاي وأكار، إن الشعب التركي القبرصي، "يقف دوما وفي كافة الظروف إلى جانب تركيا الوطن الأم".

وأكد أن الشعب التركي القبرصي يشعر بعمق آلام الشعب التركي، مشددا أنه ما من قوة في العالم قادرة على النيل من أمن وسيادة الشعب التركي.

وفجر الجمعة، أعلن والي هطاي التركية رحمي دوغان، استشهاد 33 جنديا وإصابة 32 آخرين، جراء هجوم جوي نفذته قوات النظام السوري مساء الخميس، في إدلب.

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