هادي يعين رئيسا جديدا لأركان الجيش اليمني

شكري حسين / الخليج 365



عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الجمعة، "صغير عزيز" رئيسا جديدا لأركان الجيش خلفا للواء عبدالله النخعي، الذي كان يشغل المنصب منذ سبتمبر/أيلول 2018.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن رئيس البلاد أمر بتعيين العميد الركن "صغير حمود" عزيز رئيسا لأركان الجيش وترقيته إلى رتبة فريق.



كان "صغير" يشغل قبل تعيينه قائدا للعمليات المشتركة بالجيش، منذ أغسطس/آب 2019، وقبلها ترأس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة غربي البلاد.



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وتقلد الرئيس الجديد لهيئة الأركان مناصب عسكرية عدة، كما يحمل شهادات في الجانب المدني، منها بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة صنعاء.



وجاء تعيين "صغير" عقب الانكسارات الكبيرة للجيش في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، التي تمكنت جماعة الحوثيين من فرض سيطرتها على أجزاء واسعة منها في يناير/كانون الثاني الماضي.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.