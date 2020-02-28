البحرين تفعّل خطة لإجلاء مواطنيها من إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جميع مرضى البحرين أتوا من إيران

وقال بيان للخارجية البحرينية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بنا)، إن الخطة تهدف إلى إجلاء البحرينيين من إيران "للفحص والحجر نظرا لتفشي فيروس كورونا في مدنها".

شاهد أيضا: كيف تواجه الدول العربية فيروس كورونا؟

مقدم من Sky News

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي عقوبات أميركية تطال أشخاصا وكيانات مرتبطة بحزب الله قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن العقوبات الجديدة على حزب الله تأتي استمرارا لجهود واشنطن لتعطيل عمل الشبكات الممولة للحزب، وفضح تلاعبها بالاقتصاد والسياسة في لبنان. سكاي نيوز عربية

كردستان.. تعليق الدراسة بسبب كورونا أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق عن فرض الحجر الصحي لألفي شخص عادوا مؤخرا من إيران، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. كما قامت السلطات بتعليق الدراسة في مختلف المراحل لتجنب ظهور أي حالات إصابة بالفيروس. سكاي نيوز عربية

الصين تسجل تراجعا في إصابات ووفيات كورونا تشهد الصين تراجعا تدريجيا في عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورنا. وسجلت خلال الساعات الأخيرة 29 حالة وفاة فقط. يأتي ذلك بينما تتسع رقعة انتشار الفيروس في دول عربية وأوروبية. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO تخطي الإعلان كيف تواجه الدول العربية فيروس كورونا؟ سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ودعت الوزارة البحرينيين المتواجدين في إيران إلى تسجيل بياناتهم لدى رقم هاتف مخصص لذلك.



وأوضحت الخارجية أنه "بالتعاون مع الجهات المختصة في مملكة البحرين سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية من أجل ضمان سلامة كافة العائدين من المواطنين المتواجدين في إيران قبل وصولهم إلى المملكة، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة عند وصولهم إلى مطار البحرين الدولي لفحصهم وحجرهم حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة في المملكة".

وسجلت البحرين 33 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن، جميعهم أتوا من إيران.

وشهدت إيران أكبر عدد وفيات بالمرض خارج الصين، إذ بلغ 26 حالة وفاة حتى الآن، بينما وصل عدد الإصابات إلى 245.