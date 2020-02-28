عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تمكن مستخدمي فايرفوكس وإيدج وأوبرا من استخدام إيرث

الجمعة 28 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

دعم عملاق التكنولوجيا الأمريكي جوجل، الأربعاء، نسخة الويب من خدمة الخرائط التابعة لها "إيرث Earth" على متصفحات الويب الأخرى، بما في ذلك إيدج من مايكروسوفت، وفايرفوكس من موزيلا، وأوبرا.



ويمكن لمستخدمي متصفحات فايرفوكس وإيدج وأوبرا الوصول إلى خدمة الخرائط "إيرث" من خلال موقعها الإلكتروني.

ووفق البوابة العربية للتقنية كانت عملاقة التقنية الأمريكية أطلقت نسخة الويب من "إيرث" في عام 2017، وأنهت بعد ذلك تطبيقات سطح المكتب الخاصة بالخدمة، ولكن نسخة الويب من الخدمة كانت منذئذ متاحة لمتصفح كروم فقط.

ويعود السبب في ذلك إلى أن نسخة الويب من "إيرث" أطلقت مع دعم تقنية NaCI التي تسمح لجوجل باستخدام شفرة ++C الأصلية الخاصة بها، وتشغيلها مباشرةً على متصفح كروم، الأمر الذي يهدف إلى تحسين أداء الخدمة.

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وأسهمت جوجل قبل 3 سنوات في دعم معايير الويب الصاعدة، مثل: WebAssembly، التي تسمح للمطورين بجلب الشفرات الأصلية إلى الويب.

ثم اختبرت جوجل إمكانية التبديل من تقنية NaCI الخاصة بها إلى WebAssembly، على مدى الأشهر الستة الأخيرة، والآن يبدو أن الخطوة نجحت لتجعل نسخة الويب من (إيرث) متاحة لمتصفحات فايرفوكس وإيدج وأوبرا.

ويبقى متصفح سفاري من أبل استثناء، ويعود السبب في ذلك إلى أبل نفسها.

وقال الفريق الخاص بخدمة "جوجل إيرث" في تدوينة: "لا يزال أمامنا بعض العمل لإنجازه".

وأضاف قائلا "هو تجويد تجربتنا عبر جميع هذه المتصفحات، وإضافة دعم متصفح سفاري".

وكانت جوجل كشفت العام الماضي عن كون خدمة "إيرث" قد تدعم متصفح سفاري، شريطة أن تضيف أبل دعما أفضل لتقنية WebGL2 في متصفحها.