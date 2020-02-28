الأمين العام للأمم المتحدة يتابع "بقلق بالغ" التصعيد في شمال غرب سوريا

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث: "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدعو من جديد إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا".

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وأضاف المتحدث: "الأمين العام يتابع "بقلق بالغ" التصعيد في إدلب وأنباء مقتل عشرات الجنود الأتراك في ضربة جوية في تلك المنطقة".

وقُتِلَ، مساء اليوم الخميس، 33 جنديا من الجيش التركي في هجوم جوي سوري في إدلب، بحسب حاكم محافظة هطاي التركية.

في السياق، قالت الرئاسة التركية إن أنقرة قررت: "الرد بالمثل على السلطات السورية، التي استهدفت قواتنا، ولن تذهب دماء جنودنا سدى وستستمر أنشطتنا العسكرية على الأراضي السورية".

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وأضاف بيان الرئاسة: "الجيش التركي رد بالمدفعية على أهداف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال غربي سوريا، بعد تعرضه لضربة جوية أدت إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأتراك"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وكان الجيش السوري بدأ عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.