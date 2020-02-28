شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يحصد المزيد.. 44 وفاة جديدة في الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية في الصين الجمعة وفاة 44 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل مع نهاية يوم 27 شباط/فبراير الجاري ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في الصين إلى ألفين و 788 شخصا.



وقالت السلطات إنه تم تسجيل 327 حالة إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الاصابات مع نهاية يوم أمس إلى 78 ألفا و 824 شخصا منذ بداية تفشي الوباء في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

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