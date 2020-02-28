عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع العزل عن مصاب كورونا في مصر

الجمعة 28 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، رفع العزل عن الحالة المصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد التأكد من شفائها، وخلوها تماما من الفيروس المسبب، بناءً على النتائج المعملية.



وأكدت الوزارة أن مصر أصبحت خالية من فيروس كورونا الجديد، وأنه لا يوجد حالات أخرى حتى الآن.

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وكانت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا في بيان، سلبية التحليل الخاص بالشخص الأجنبي حامل فيروس "كورونا" الجديد.

وكثفت الحكومة المصرية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس، وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، إنه تم تنفيذ معسكر إخلاء مجهز بجميع المستلزمات الطبية، يسع لأكثر من 800 حالة، وتم إعداد مستشفى آخر للعزل الصحي، مؤكدة أن الدولة المصرية على أتم الجاهزية لمواجهة الفيروس.

وكانت مصادر كشفت أن الحالة لمواطن صيني شاب عمره 35 عاما، جاء من بلاده منذ أيام.

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية أنه تم الكشف على جميع المرافقين له أثناء السفر، وفي المنزل الذي كان يقيم فيه، وظهرت النتائج سلبية.