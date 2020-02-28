- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تعادل فريقا النصر والأهلي بهدفين لكلٍ منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل للأهلي كلاً من محترف النصرالبرازيلي بيتروس، بالخطأ في مرماه (32)، والسوري عمر السومة من ضربة جزاء (42) لينتهي عليهما الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني انتفض الفريق النصراوي، وتمكن من تسجيل هدفي التعادل سجلهما البرازيلي “جوليانو دي باولا عند الدقيقتين (58) ، (66) من عمر المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يخطف التعادل من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.