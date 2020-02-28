النصر يخطف التعادل من الأهلي

صحيفة الخليج الالكترونية

تعادل فريقا النصر والأهلي بهدفين لكلٍ منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للأهلي كلاً من محترف النصرالبرازيلي بيتروس، بالخطأ في مرماه (32)، والسوري عمر السومة من ضربة جزاء (42) لينتهي عليهما الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انتفض الفريق النصراوي، وتمكن من تسجيل هدفي التعادل سجلهما البرازيلي “جوليانو دي باولا عند الدقيقتين (58) ، (66) من عمر المباراة.