الهلال يكسب التعاون ويعزز صدارته للدوري

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق الهلال فوزاً مهماً وغالياً على مضيفه التعاون بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة دوري كأس الأمير الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الهلال لاعبه سالم الدوسري عند الدقيقة 16 من الشوط الأول.

بهذه النتيجة ارتفع الهلال برصيده من النقاط إلى 47 ليحافظ على صدارته للبطولة، فيما تجمد رصيد التعاون عند 29 نقطة في المركز السادس في ترتيب الدوري.