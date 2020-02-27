فنان خليجي يتحدث لجمهوره من داخل الحجر الصحي بعد أنباء عن إصابته بكورونا... فيديو

وأوضح بوشهري، عبر مقطع مصور شاركه على حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنه ومنذ عودته من إيران، وهو ملتزم بالتواجد في الفندق المخصص للحجر الصحي، ويخضع للفحوصات الطبية للتأكد من عدم انتقال الڤيروس له، مستنكرا الشائعات المتداولة عن خروجه من الفندق وممارسته لحياته بشكل طبيعي.

ودعا عبد الله بوشهري، جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب بث الشائعات المغرضة، والتي من شأنها زعزعة الأمن الصحي في البلاد، ومتابعة وسائل الإعلام الرسمية للحصول على المعلومات حول الاوضاع الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 43 حالة، لافتة إلى أن جميعهم يتمتعون بحالة جيدة، وفي طريقهم للشفاء.

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ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

​وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن ظهور الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في وسط البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.