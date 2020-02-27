"الفرقة 25" في الجيش السوري تبدأ هجوما معاكسا على "النصرة" في محور سراقب

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن أرتالا من الجيش السوري "الفرقة 25 مهام خاصة" وصلت إلى محور مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، وبدأت على الفور هجوما معاكسا باتجاه المواقع التي تقدمت اليها مجموعات ضخمة من تنظيم "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" وحلفائهما على محور سراقب.
وأوضح المراسل أن المباشرة الميدانية تتزامن مع تمهيد ناري كثيف من قبل مدفعية الجيش السوري، وسط نشاط جوي ملحوظ للطيران الحربي السوري الروسي المشترك في استهداف الهياكل الدفاعية التي سعت التنظيمات الإرهابية إلى إقامتها في المنطقة.
وأكد مصدر ميداني في "الفرقة ٢٥ مهام خاصة" لـ "سبوتنيك" أن "تعزيزات كبيرة وصلت إلى طول محاور الاشتباك مع التنظيكات المسلحة التي كانت قد تسللت بدعم مباشر من قبل الجيش التركي، عبر المحور الغربي لمدينة سراقب".
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