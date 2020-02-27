اختتام اجتماع تشاوري بين شخصيات عامة وسياسية يمنية في الأردن

عمان– سبوتنيك. وحضر الاجتماع مجموعة من اليمنيين واليمنيات من المعنيين، لمناقشة إمكانية استئناف العملية السياسية الرسمية.
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وقال المبعوث الخاص مارتن غريفيث: "لقد كان من المشجع أن نسمع من المشاركين أنهم يشاركونا نفس الرؤية حول السلام في اليمن".
وتابع المبعوث الأممي "نتفق جميعًا على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه، إلا من خلال حل شامل وجامع يتم الوصول إليه عن طريق التفاوض".
واستمر غريفيث "كما نتفق جميعًا على أن تدابير بناء الثقة لا يمكن أن تكون مستدامة بدون عملية سياسية لمنحها التوجيه والمعنى".
وتناظر المشاركون حول مختلف الأساليب والضمانات والحوافز التي يمكن أن تساعد عملية السلام على المضي قدمًا.
وأضاف المبعوث الأممي الخاص في كلمته الختامية: "أنا ممتن بشكل خاص لصراحة المشاركين، والمناقشات الصحية التي أجريناها هنا. سنستمر في التشاور مع كل من لديه الاهتمام والاستعداد ليشاركنا التفكير والمناقشة البناءة بهدف تقريب اليمنيين من السلام والازدهار".
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