نيبينزيا: الحل الوحيد لمشكلة إدلب وسوريا بشكل عام هو طرد الإرهابيين

موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "الحل طويل الأمد الوحيد لمشكلة إدلب، وبصراحة، لسوريا بأكملها، هو الطرد النهائي ودون رجعة، للإرهابيين من هذا البلد".
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وأعلنت الخارجية التركية، اليوم الخميس عقب الجولة الثالثة من المشاورات الروسية التركية في أنقرة، أن تركيا خلال المباحثات مع روسيا بشأن إدلب السورية أصرت على الوقف الفوري لإطلاق النار والتنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي.
وقالت الخارجية التركية في بيان: "خلال المباحثات، ناقش الوفدان الوضع في إدلب بشكل كامل، مؤكدة على ضرورة تحقيق هدنة في أقرب وقت ممكن".
وتابع البيان "تحقيقاً لهذه الغاية تم اقتراح خطوات ينبغي اتخاذها في الميدان".
وأكد البيان "على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي والحاجة إلى منع وقوع كارثة إنسانية وإمكانية حدوث نزوح جماعي".
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