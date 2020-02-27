الكويت توقف العمل بنظام البصمة بسبب قيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty السلطات الكويتية أكدت تأمين المستلزمات الطبية اللازمة

وقال النطاق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم: "قرر ديوان الخدمة المدنية إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المزرم قوله: "سيصدر تعميم بالإجراءات الجديدة المؤقتة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

شاهد أيضاً من سكاي نيوز: الصين تبني 4 مستشفيات في 10 أيام

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي كردستان.. تعليق الدراسة بسبب كورونا أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق عن فرض الحجر الصحي لألفي شخص عادوا مؤخرا من إيران، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. كما قامت السلطات بتعليق الدراسة في مختلف المراحل لتجنب ظهور أي حالات إصابة بالفيروس. سكاي نيوز عربية

الصين تسجل تراجعا في إصابات ووفيات كورونا تشهد الصين تراجعا تدريجيا في عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورنا. وسجلت خلال الساعات الأخيرة 29 حالة وفاة فقط. يأتي ذلك بينما تتسع رقعة انتشار الفيروس في دول عربية وأوروبية. سكاي نيوز عربية

قائمة الأفلام المتصدرة في شباك التذاكر الأميركي فيلم سونيك الجديد مازال متصدرا للأسبوع الثاني على التوالي في شباك التذاكر الأميركية بإيرادات بلغت 26 مليون دولار. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO تخطي الإعلان الصين تبني 4 مستشفيات في 10 أيام سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

أخبار ذات صلة

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى عزل جميع المصابين بفيروس كورونا وفق الإجراءات الطبية، مؤكدة أن جميع الإصابات المسجلة في الكويت هي لأشخاص قدموا من إيران.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتبعتها الكويت في مواجهة الفيروس، فقد شملت تفعيل برامج الرصد والاستجابة في وزارة الصحة منذ بداية انتشار الفيروس، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي المرض.