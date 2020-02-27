شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية: توطين المهن الهندسية قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن توطين مهن الهندسة سيكون في القريب، وبعدها سيتم الانتقال إلى توطين عدد من المهن الصحية.

وقال الراجحي أثناء مخاطبته اليوم الخميس ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل، إن أبناء وبنات المملكة لديهم القدرة والرغبة والمهارة في مختلف المجالات، وأنهم سيبدعون متى توافرت لهم فرص العمل.

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وأكد أن الهدف من الحملات التفتيشية التي تجريها الوزارة؛ تحسين وتطوير بيئة سوق العمل، وليس مخالفة مؤسسات القطاع الخاص، مبيناً أنه أصدر توجيهات لإدارات الوزارة بإتاحة الفرصة للمنشآت غير الملتزمة لتوفيق أوضاعها، لافتاً إلى أن هناك بعض المنشآت تستحق المكافأة.

وأبان أن الوزارة أطلقت اليوم 20 مبادرة تمت بلورتها بعد حصرها من خلال مقترحات تقدم بها رجال الأعمال، مشيراً إلى أنه سيجرى قياس التأثيرات المترتبة عليها بهدف معالجة السلبيات، والعمل على تطوير هذه المبادرات.