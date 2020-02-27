ارتفاع أرباح البنوك السعودية 41.9 بالمائة في 2019

طارق خالد/ الخليج 365

ارتفعت أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية (11 بنكا)، خلال العام الماضي، بنسبة 41.9 بالمئة، إلى 45.73 مليار ريال (12.2 مليار دولار).

كانت البنوك السعودية المدرجة في البورصة، سجلت صافي أرباح 32.22 مليار ريال (8.6 مليارات دولار) في 2018.

ويضم القطاع البنكي السعودي، 11 بنكا محليا مدرجا في البورصة المحلية بعد اندماج بنكي ساب والأول، وفروعا لـ 15 بنكا أجنبيا.

وبحسب مسح "الخليج 365"، استنادا على إفصاحات البنوك على موقع البورصة، ارتفعت أرباح البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول ورأس المال، خلال 2019 بنسبة 18.8 بالمائة، إلى 11.4 مليار ريال (3.04 مليارات دولار).

وحقق "البنك الأهلي" أعلى حصة من أرباح القطاع بنسبة 24.9 بالمئة.

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وقال البنك، إن سبب ارتفاع أرباحه يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، مقابل انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

وسجل مصرف الراجحي، ثاني أعلى أرباح مستحوذا على 22.2 بالمئة من ربحية القطاع.

وارتفعت أرباح مصرف الراجحي، بنسبة 169.6 بالمئة، إلى 10.2 مليار ريال (2.7 مليار دولار).

ونتج الارتفاع في الأرباح نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.5 بالمئة، مقابل انخفاض مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 81.7 بالمئة.

وسجل بنك الرياض ثالث أعلى أرباح، بـ5.6 مليارات ريال (1.5 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع في النمو 81.2 بالمئة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.