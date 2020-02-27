الكويت: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا جميعهم قدموا من إيران.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أن المصابين يخضعون للعلاج في 3 مراكز حجر صحي.

وأوضحت أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة".

وبينت أنها تنسق مع الطيران المدني ووزارة الداخلية لمنع دخول القادمين من الدول الموبوءة إلى البلاد، عقب ظهور الإصابات بين القادمين من إيران.

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ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة من أجل الحفاظ على صحة الجمیع ومنع انتشار الفيروس.

وارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس "كورونا المستجد" بالصين، إلى 2746 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات حول العالم بما فيها الصين، حتى يوم أمس الأربعاء 2804 حالة.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



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