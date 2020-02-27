توضيح مهم من «وزارة الحج» بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة

وأكدت الوزارة أنها قامت بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق دخول غير المواطنين ممن حصلوا على تأشيرة العمرة والزيارة، وذلك مؤقتاً؛ من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي فيروس “كورونا الجديد”.

وأبانت أن تعرفة الاتصال على مركز خدمات المستفيدين تحسب على المتصل بالتكلفة المحلية حال الاتصال من كل من مصر، والجزائر، وباكستان، والهند، وإندونيسيا، وتركيا.