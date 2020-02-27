كتب - عاصم الأنصاري:
أعلنت شركة فيسبوك عن إجراء جديد لوقف انتشار المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا، في محاولة منها لحماية مستخدميها من التضليل.
ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت "، قررت "فيسبوك" حظر الإعلانات التي تعد بمعالجة أو منع الفيروس، وكذلك التي تنشر "الهلع" حيال كورونا.
وقال متحدث باسم الشركة: "لقد طبقنا مؤخرًا سياسة لحظر الإعلانات التي تشير إلى وجود علاج لفيروس كورونا، أو تروج لنظريات المؤامرة والأخبار المضللة بشأن الفيروس"، مضيفًا "القرار نتيجة تحملنا المسؤولية الاجتماعية، بشأن ما يتم ترويجه حول الفيروس".
وتوعدت "فيسبوك" باتخاذ إجراءات عقابية، ضد كل من يروج لأخبار خاطئة بشأن "كورونا".
جدير بالذكر أن "تويتر" أعلنت في وقت سابق عن إجراءات وعقوبات تجاه بعض المواقع والمنصات الإخبارية، والتي تروج لأخبارًا مزيفة بشأن فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء جديد من فيسبوك لحماية مستخدميها من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.