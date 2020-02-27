إجراء جديد من فيسبوك لحماية مستخدميها من "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة فيسبوك عن إجراء جديد لوقف انتشار المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا، في محاولة منها لحماية مستخدميها من التضليل.

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت "، قررت "فيسبوك" حظر الإعلانات التي تعد بمعالجة أو منع الفيروس، وكذلك التي تنشر "الهلع" حيال كورونا.

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وقال متحدث باسم الشركة: "لقد طبقنا مؤخرًا سياسة لحظر الإعلانات التي تشير إلى وجود علاج لفيروس كورونا، أو تروج لنظريات المؤامرة والأخبار المضللة بشأن الفيروس"، مضيفًا "القرار نتيجة تحملنا المسؤولية الاجتماعية، بشأن ما يتم ترويجه حول الفيروس".

وتوعدت "فيسبوك" باتخاذ إجراءات عقابية، ضد كل من يروج لأخبار خاطئة بشأن "كورونا".

جدير بالذكر أن "تويتر" أعلنت في وقت سابق عن إجراءات وعقوبات تجاه بعض المواقع والمنصات الإخبارية، والتي تروج لأخبارًا مزيفة بشأن فيروس "كورونا".