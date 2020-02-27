عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشروبات الدايت الغازية تدخل قائمة ضحايا كورونا

الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365

ربما تعاني الولايات المتحدة من نقص منتجات الدايت التي تصنعها شركات المشروبات الغازية، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أثر على سلسلة الموردين الرئيسية، وأدى إلى تأجيل شحنة لبدائل سكر من الصين.



وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المحتمل أن تقل إمدادات المحليات الصناعية التي تأتي من الصين، وتستخدمها شركات المشروبات الغازية كبدائل للسكر الطبيعي في المشروبات الغازية دون سكر الخاص بالدايت، إذا استمر الفيروس المميت في التفشي دون رادع.

من جانبها أصدرت كوكاكولا بياناً قالت فيه: "لقد بدأنا في خطط إمداد طارئة ولا نتوقع تأثيراً قصير المدى بسبب هذه التأجيلات. لكن ربما نشهد إمدادات أقل لبعض المكونات على المدى الطويل في حال تدهورت عمليات الإنتاج أو التصدير في الصين".

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وتستخدم الشركة المحليات، التي تحتوي على الأسبارتام وأسيسولفام البوتاسيوم والسكرالوز والسكرين والسيكلامات وجليكوسيدات الستفيول.

وقالت الشركة إن بديل السكر سبليندا Splenda مادة خام مهمة يتم جلبها من الصين، وإنه ليس من المعروف حتى الآن أي أنواع المحليات الصناعية تأثر بكورونا الجديد. لافتة إلى أن سلامة وصحة شركائها أولوية قصوى.

وأضافت أنها طبقت إجراءات وقائية لحماية موظفيها في الصين، ويشمل ذلك تزويدهم بالأقنعة الطبية ومعقمات اليدين، بالإضافة إلى تركيب شاشات قياس درجة الحرارة في المكاتب والمنشآت الصناعية وإعداد آليات مراقبة صحية عبر نظام كوكاكولا في الصين.

وقالت فيما يتعلق بالروتين، تحافظ الشركة على خطط استمرارية العمل في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الحفاظ على مصادر المشتريات البديلة في مناطق أخرى من العالم. وتنبأت الشركة بانخفاض معدل كمياتها من 2 إلى 3%.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن تتأثر سلسلة الموردين في أستراليا. وقال المتحدث باسم كوكاكولا أستراليا: "نثق بسلسلة موردينا، إذ إن مصادرنا من الصين محدودة ولن يكون هناك أي تأثير على المستهلكين الأستراليين".