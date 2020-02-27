شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الخثلان» عن كورونا واستنفار العالم: «وخلق الإنسان ضعيفا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعل الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، مع حالة الهلع التي تجتاح العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال الخثلان في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “فيروس كورونا استنفرت لأجله وزارات الصحة في العالم.. أغلقت بسببه مدارس وجامعات.. هز اقتصاد العالم.. أرعب الناس”.
وأضاف الشيخ الخثلان: “كورونا فيروس لا يرى بالعين المجردة.. ما أضعف الإنسان أمام قدرة الله (وخلق الإنسان ضعيفا)”.
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