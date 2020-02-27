- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعطل المدارس والجامعات لاحتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكويت تعطل المدارس والجامعات لاحتواء كورونا
الخميس 27 فبراير 2020
الخليج 365
قررت الكويت، الأربعاء، وقف الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، تبدأ من مطلع شهر مارس المقبل، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أن اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، الأربعاء، انتهى إلى اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة.
وأوضح المزرم أن القرار يشمل الطلاب والهيئات التدريسية.
وكتبت وزارة التربية الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبناء على قرار مجلس الوزراء، أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي عن تعليق الدراسة للطلبة والهيئات التعليمية والادارية العاملة فى المدارس الحكومية والخاصة".
وأضافت أن تعطيل الدراسة سيكون لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الأحد 1 مارس وحتى الخميس 12 مارس 2020.
وقالت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 26 حالة، وأوضحت أن الحالات الجديدة لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعطل المدارس والجامعات لاحتواء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.