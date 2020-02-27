وزير خارجية فلسطين: نرحّب بموقف تركيا الرافض لـ"صفقة القرن"

جنيف/ الخليج 365

أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بموقف تركيا الرافض لما يسمى بـ"صفقة القرن" الأمريكية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المالكي، الأربعاء، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، في إطار أعمال الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال المالكي "نرحب بموقف تركيا الصديقة، العضوة في منظمة التعاون الإسلامي".

وأشار المالكي إلى مشاركة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، في هذا الشأن.

Advertisements

وأوضح أن مشاركة تشاووش أوغلو في الاجتماع جاءت بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان، رغم أن الأخير كان متوجها حينها في زيارة إلى أوكرانيا، وأوعز لوزير بالتوجه إلى جدة بدلا من مرافقته إلى أوكرانيا.

وشدد المالكي أن موقف الرئيس أردوغان جاء لإظهار دعم تركيا للفلسطينيين، ورفضها للخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.

وأعلن الفلسطينيون رفضًا قاطعًا للصفقة، كما رفضها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودول عديدة، في مقدمتها تركيا، لأنها لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف القوانين الدولية ومرجعيات عملية السلام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.