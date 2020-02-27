بسبب كورونا.. العراق يعلق دوام المدارس والجامعات 10 أيام

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365- إغلاق مراكز التجمع كالمقاهي ودور السينما للمدة ذاتها.

- منع سفر المواطنين إلى دول: الصين، إيران،اليابان، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ايطاليا، الكويت، البحرين

قررت السلطات العراقية، الأربعاء، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدتة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 11 دولة منعا من انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك في بيان، صادر عن خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا"، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وجاء فيه، "تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والجامعات، غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية المختلفة، اعتبارا من يوم غد الخميس ولغاية 7 آذار (مارس) المقبل".

وقررت الخلية "منع سفر المواطنين إلى دول: الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ايطاليا، الكويت، البحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

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كما قررت الخلية حظر دخول الوافدين من مملكة البحرين والكويت إلى إشعار آخر.

وسبق للعراق وأن قرر حظر دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر من دول تايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة.

كما قررت خلية الأزمة اليوم، حظر التجمعات العامة "لأي سبب كان".

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا يومي الإثنين والثلاثاء، أحدها في النجف (جنوب) لطالب إيران جرى ترحيله لبلده، و4 أفراد من عائلة في كركوك (شمال) قدمت مؤخرا من إيران.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.