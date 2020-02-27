وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الأمريكي مستجدات قضايا المنطقة

الدوحة/ الخليج 365

بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، مستجدات قضايا المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع بن عبد الرحمن، حسبما أفاد بيان صادر عن وكالة أنباء قطر الرسمية.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال علاقات التعاون الثنائي، وقضايا المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.