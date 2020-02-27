دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات وتصميم هاتف الألعاب Nubia Red Magic 5G قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات هاتف الألعاب المرتقب Nubia Red Magic 5G الذي ينطلق بمعدل تحديث 144Hz في الشاشة، مع معالج Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

تحرص الشركات المطورة للهواتف الذكية على دعم الإصدارات الجديدة من الهواتف المخصصة للألعاب بأعلى مواصفات، ولا يختلف الحال في هاتف Red Magic 5G المرتقب من Nubia، الذي يأتي بمعالج كوالكوم المميز مع أعلى معدل لتحديث الشاشة.

يظهر هاتف الألعاب Nubia Red Magic 5G في تسريبات TENAA بنموذج رقم NX659J، حيث تستعد الشركة لإطلاق هذا الإصدار في السوق الصيني خلال الشهر المقبل.

وينطلق هاتف Nubia Red Magic 5G قريباً بشاشة OLED تدعم معدل تحديث 144Hz في الشاشة، كما أكد Ni Fei رئيس الشركة على أن هذا الإصدار يتميز بذاكرة عشوائية 16 جيجاب بايت رام في ذاكرة LPDDR5، أيضاً يضم الهاتف سعة تخزين 256 جيجا بايت.

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من جانب أخر يدعم هاتف Nubia Red Magic 5G نظام تشغيل Android 10، مع واجهة Redmagic OS 3.0، كما يظهر الهاتف في قاعدة بيانات TENAA بحجم شاشة 6.65 إنش، تدعم جودة عرض FHD بلس، كما يتميز بقياسات 168.56 في 78 في 9.75مم، ويضم بطارية بقدرة 4500 mAh.

هاتف Nubia Red Magic 5G يضم كاميرة ثلاثية مع مستشعر IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 55W، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال الشهر المقبل لمزيد من التفاصيل.

المصدر

هذا الموضوع مواصفات وتصميم هاتف الألعاب Nubia Red Magic 5G قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.