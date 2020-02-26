شكرا لقرائتكم خبر عن «Aquos R5G».. هاتف جديد من شارب بتقنية الـ 5G والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت شركة شارب عن مواصفات وإمكانات هاتفها الذكي Aquos R5G الجديد، الذي يدعم شبكة الـ 5G.
الهاتف الجديد يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 3168×1440 بيكسل، وينبض بداخله معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائي سعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت.
وتم تجهيز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابيكسل، وأربع كاميرات على الجانب الخلفي بدقة 12 ميغابكسل و بدقة 48 ميغابيكسل لمستشعر الزاوية الواسعة، والذي يمكنه تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K، في حين تتمثل مهمة المستشعر الرابع في حساب معلومات العمق.
ويعتمد الهاتف المقرر إطلاقه بالأسواق خلال الربيع القادم على بطارية سعة 3730 ميللي أمبير ساعة، كما يعمل بنظام التشغيل Android 10.
كانت هذه تفاصيل خبر «Aquos R5G».. هاتف جديد من شارب بتقنية الـ 5G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.