علماء يرصدون صوت البطريق تحت الماء لأول مرة

دبي - بواسطة محمد فارس © البطريق البطريق

كتب - وكالات:

بعد أن كان الاعتقاد السائد سابقا أن الأصوات الصادرة عن هذه الطيور تقتصر على الأوقات التي تتواجد فيها فوق اليابسة فقط، تمكّن باحثون من تسجيل صوت طائر البطريق تحت الماء لأول مرة.

حيث قام فريق الباحثة أندريا ثيبولت من جامعة نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا، بتركيب كاميرات مزودة بميكروفونات حساسة على ثلاثة بطاريق، وسجل 203 مقاطع صوتية للبطاريق تحت الماء في غضون شهر واحد، وفق دراسة نشرتها مجلة "علوم الحيوان".

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وتشبه الأصوات المسجلة الصيحات السريعة القصيرة، وقد سجلت جميعها عندما كانت البطاريق تغوص في الأعماق بحثا عن الطعام، حسبما ذكر موقع مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وأشار الباحثون إلى أن إصدار الأصوات تحت الماء عند البحث على الطعام يدل على أنه سلوك مرتبط بالصيد عند البطاريق، وليس أسلوبا للتواصل كما تفعل هذه الطيور على اليابسة، وقد يكون استراتيجية لإخافة الطرائد.

وبحسب "سكاي نيوز"، اعتبرت عالمة الأحياء في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا هانا كريسيل، والتي لم تشارك في الدراسة، أن النتائج قد تساعد كثيرا في معرفة المزيد من المعلومات عن الأساليب التي تلجأ إليها الحيوانات للصيد باستغلال ميزة الصوت، والذي كان يعرف سابقا بأهميته بالنسبة للطيور البحرية في عمليات التواصل والتزاوج.