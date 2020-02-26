Lin يوضح الـ #صحيفة_الخليج الوضع في #الصين

دحام الجفران العنزي

س١ كيف انت ياصديقي لن واهلا وسهلا بعودتك وسعيد برؤيتك في الرياض مجددًا. كيف هي الأوضاع في الصين حاليا ؟

ج١- انا بخير وقد عدت الى ممارسة حياتي بعد انتهاء فترة الاحتجاز الصحي الاحترازي بناء على التعليمات وكنا حذرين كما تعلم وقد كنت مرتديا القناع الطبي طيلة رحلة الطائرة وذلك لسلامتي وسلامة أصدقائي السعوديين أيضًا وأنا بصحة جيدة كما ترى.الوضع في الصين في تحسن مستمر. تقريبا كل المواطنين في دولتي يبدءون يومهم بقراءة الإحصائيات عن المرض بمجرد الاستيقاظ صباحا. ارقام المصابين في تناقص مستمر بينما ترتفع معدلات ارقام الذين تم شفاؤهم ويتعافون. في البداية كان هناك الآف المصابين بشكل يومي ثم انخفض العدد الى بضع مئات واغلب المصابين في مدينة ووهان في اقليم هوبي. بإستثناء اقليم هوبي هناك اكثر من عشرين اقليم وصلت نسبة الإصابة بالمرض الى صفر بالمئة. المعدل العلاجي بدء في الارتفاع بعد ان اصبح لدى الأطباء معلومات اكثر حول المرض وكيفية التعامل معه وبعد ان تم التعامل مع نقص الكوادر والمواد الطبية ذات العلاقة وبدء الناس يرون فجر الأمل بأعينهم وأتمنى ان يتم تجاوز هذه الأزمة بوقت قصير ولازالت الحكومة تمارس دورها الفعال واهتمامها.

س٢- البعض يعتقد ان الإحصائيات التي تقدمها الحكومة غير دقيقة او غير صحيحة وان أعداد المصابين بالملايين ؟

ج٢- لايمكن ان يكون هذا صحيحًا. الصين حاليا مجتمع منفتح والسلطات تعمل جهدًا كبيرًا لتقديم المعلومات بكل شفافية ولو حاول احد تقديم معلومات غير صحيحة لرأينا ذلك بأعيننا ولم تكن لنسمح له بذلك. وقد اتخذت السلطات المحلية إجراءات وقائية لمتابعة كل الحالات المصابة والمشتبه بها في الإصابة أولئك الذين سافروا بالطائرات او القطارات لمدن أخرى وكل أولئك الذين اختلطوا بمصابين او تواصلوا معهم لابد لهم من التواصل مع المكاتب الصحية والوكالات الصحية والتعليمات والمعلومات تصل أولا بأول لكل تجمع سكني وكل قرية وكل شركة او مقر حكومي وكثرا مما القوانين الجديدة تم اقرارها بهذا الخصوص لمزيد من حماية الناس وتم التأكد من كل بيت وكل شخص في المنطقة.



س٣- كيف يتعامل الناس العاديين مع هذه الصعوبات في هذه الأزمة.؟

ج٣- انا فخور جدا بشعبي وناس وأهل الصين حقيقة أبدوا شجاعة كبيرة ويبدون تعاون كبير فيما بينهم ومع السلطات المختصة. الناس في ووهان مثلا قدموا تضحيات كثيرة حين كانت الطرق مغلقة وغير مسموح لأحد ان يخرج الى الخارج. كان هذا قرار صعباً للحكومة ولكنه مكّن من السيطرة وسهل السيطرة بسرعة على تفشي المرض في المناطق الأخرى وقد فتح ذلك نافذة للصين وللعالم أيضًا للاطلاع. في البداية كان هناك نقص كبير في عدد الأسرة في المستشفيات في ووهان حتى تدفقت المساعدات من كل أنحاء الصين فتنفس الناس الصعداء. ازداد انتاج أقنعة الوجه (الكمامات ) الى مايزيد عن ١٥٠ مليون قطعة في اليوم وكل اقليم يساعد الآخر وقد توافد مايزيد على ٢٧ الف طبيب وممرضة الى ووهان اضافة الى عدد من العسكريين. ليس من السهل ادارة بشر يبلغ تعدادهم مايزيد على مليار واربعمائة مليون نسمةوكثير منهم اضطروا لعدم مغادرة منازلهم. تمكنت من ارسال بعض من الكمامات لوالدي ووالتي البالغين ٨٠ عاما ففوجئت بوالدي يطلب مني التوقف عن ارسال الكمامات وقال ارسلها الى الأطقم الطبية فهم احوج منا اليها وقد تأثرت كثيرا من كلامه وإيثاره على نفسه وهكذا كان كل الصيني من حيث الإيثار وحب المساعدة. الأسعار لم تتغير للأطعمة والمشروبات والملابس وغيرها وهناك رقابة حكومية صارمة لمنع ارتفاعها او استغلال الظرف.

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س٤- هناك البعض يعتقدون ان الفيروس خرج من معمل بيولوجي في ووهان ماهو تعليقك.؟

ج٤- مجرد اشاعات فارغة لا صحة لها وكذلك الإشاعات التي تقول ان الفايروس ينتقل من خلال البضائع الصينية مجرد اكاذيب لا قيمة لها وكلام غير علمي تم تنفنيده من المختصين.



س٥- الى اي مدى برأيك تأثر الاقتصاد الصيني؟

ج٥- تأثر الاقتصاد الصيني من ناحية اشغال الفنادق والسياحة والمواصلات وعمل المصانع والتجارة الخارجية والتصدير وحتى حياة الناس اليومية ولكن يظل الاقتصاد الصيني راسخ وقوي وقد اتخذت الحكومة العديدة من الإجراءات والقرارات لمعالجة الآثار وبدء الاقتصاد في التعافي تدريجيا كما بدء العمل في التصدير كما كان وفي العاصمة الصينية بكين تعافى بنسبة ٩٩٪؜ والتجارة الالكترونية بدأت تأخذ دورا مهما في هذا الجانب.



س٦- هل يعلم الناس هناك بالمساعدات التي تقدمها السعودية للصين.

ج٦- نعم بالتأكيد الجميع يعلم بأن مركز الملك سلمان بدء بإرسال المعونات والمساعدات الطبية الى الصين بعد الاتصال الذي أجراه الملك سلمان مع الرئيس الصيني وأخبره ان السعودية ستعمل على مساعدة الصديق الصيني ونحن نقدر ذلك للحكومة السعودية وللشعب السعودي الصديق ونشعر أنكم اخواننا وممتنون كثيرا. نحن نعيش في قرية صغيرة في هذا العالم وقد عرفنا من هم أصدقاؤنا الحقيقيين وعلى رأسهم السعوديين.

س٧- ماذا تعلم الصينيين من هذه الأزمة وماهي الدروس المستفادة برأيك؟

ج٧- برأيي تعلمنا الكثير وبخاصة العلاقة بين الإنسان والطبيعة بحيث تغيرت سلوكيات كثيرة واهمها مثلا امتناع الناس حاليا عن أكل بعض الحيوانات والطيور والحشرات الغريبة كالثعابين والديدان والخفافيش مثلا. وطورت الصين نظاما صحيا عالي الجودة والمستوى حاليا واعتقد ان على العالم اجمع ان يكون حذرا ومستعدا لمواجهة مثل هذا الوباء وتعلمنا قيمة الحياة والعائلة والأصدقاء وزيادة الاهتمام بأهلنا وأحبابنا وأصدقائنا وعوائلنا في مزيد من التقارب.