«الصحة اللبنانية» تعلن ظهور مصابة ثانية بفيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثاني حالة مُصابة بفيروس كورونا المستجد «COVID-19»، وذلك لمريضة سبق لها زيارة إيران. وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن الأعراض ظهرت على المريضة بتاريخ 24 فبراير 2020، وخضعت المريضة للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي منذ تاريخه ووضعها الصحي مستقر حاليًّا، وسيتم تتبع أفراد عائلتها والمقربين منها يوميًّا من قبل فريق وزارة الصحة العامة.

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