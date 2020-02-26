علي الخضراوي يتوج ببطولة غرب آسيا ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو

صحيفة الخليج الالكترونية حصد لاعب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة علي الخضراوي بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد فوزه في نهائي تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة والتي أقيمت بصالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب على اللاعب اللبناني داوود شهاب بنتيجة 4-1.

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