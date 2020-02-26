“كورونا” يعلّق الدراسة في مدارس وجامعات الكويت لمدة أسبوعين

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صحيفة الخليج الالكترونية
قرّرت وزارة التربية الكويتية تعليق الدراسة في الهيئات التعليمية والإدارية العاملة في المدارس الحكومية والخاصة؛ احترازًا من مرض كورونا الجديد، لمدة أسبوعين من الأحد القادم.
وقالت الوزارة الكويتية في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وبناء على قرار مجلس الوزراء أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي، عن تعليق الدراسة للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية العاملة فى المدارس الحكومية والخاصة والطلبة، والهيئات التعليمية والإدارية في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.
وأضافت: مدة تعليق الدارسة هي أسبوعان، ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 1 مارس وحتى الخميس 12 مارس 2020.
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