شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعاقب 13 فرداً وكياناً بسبب دعمهم برنامج الصواريخ الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

فرضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات على 13 كياناً وشخصاً أجانب في الصين والعراق وروسيا وتركيا بسبب دعمهم برنامج الصواريخ الإيراني، حسبما ذكرت “قناة العربية”.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن هذا الإجراء تضمن فرض عقوبات جديدة على خمس شركات وأفراد في الصين وتركيا.