10 تطبيقات ينبغي على مستخدمي أندرويد حذفها فورًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 10 تطبيقات ينبغي على مستخدمي أندرويد حذفها فورا

الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

رغم أن العديد من تطبيقات VPN تم تصميمها لمساعدة المستخدمين في إنشاء اتصالات آمنة عبر الإنترنت، إلا أن الخبراء حذروا مستخدمي أندرويد من العديد من مثل هذه التطبيقات التى تمثل خطورة عليهم، إذ اكتشف باحثون من VPNPro ثغرات في عشرة من أكثر تطبيقات الـ VPN المجانية شيوعًا على متجر Google Play، بما في ذلك SuperVPN Free VPN Client.



وبحسب موقع TOI الهندى، فما يثير القلق، أن التطبيقات قد تم تنزيلها بالفعل أكثر من 100 مليون مرة، وفي مدونة حول النتائج، أوضح جان يونجرين، باحث في VPNPro: "يوضح تحليلنا أن هذا التطبيق يحتوي على ثغرات حرجة تفتح المجال أمام الهجمات الخطيرة المعروفة باسم اختراق الاختراق (MITM).

وقال الباحثون: "ستسمح نقاط الضعف هذه للمتسللين باعتراض جميع الاتصالات بين المستخدم ومزود VPN بسهولة، مما يتيح للمتسللين رؤية كل ما يقوم به المستخدم"، ومن المفترض أن تحافظ VPN، أو الشبكة الخاصة الافتراضية، على الأنشطة الخاصة بك على الإنترنت، ومع ذلك، يبدو أن SuperVPN Free VPN Client يقوم بالفعل بالعكس.

وأوضح "يونجرين": "ما فعله تطبيق VPN هذا هو ترك مستخدميه الذين يبحثون عن مزيد من الخصوصية والأمان، يحصلون على أمان أقل مما لو لم يستخدموا VPN على الإطلاق"، ووفقًا للباحثين، فإن الآثار المترتبة على وجود التطبيق يمكن أن تكون "ماسة للغاية".

وأضاف "يونجرين": "استنادًا إلى بحثنا، يمكن أن يكون أكثر من 105 ملايين شخص قد سُرقت الآن تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بهم، وتم تسريب أو بيع صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر الإنترنت، كل دقيقة من محادثاتهم الخاصة المسجلة والمرسلة إلى خادم في موقع سري"، واستكمل: "يمكن أن يتصفحوا موقعًا مزيفًا خبيثًا تم إنشاؤه بواسطة الهاكر وبمساعدة تطبيقات VPN الخطرة هذه"، وبناءً على النتائج، يحث الباحثون المستخدمين على حذف التطبيقات من هواتفهم الذكية.

تطبيقات VPN الخطرة

SuperVPN Free VPN Client

TapVPN Free VPN

Advertisements

Best Ultimate VPN - Fastest Secure Unilimited VPN

Korea VPN - Plugin for OpenVPN

Wuma VPN-PRO(Fast & Unlimited & Security)

VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secure

VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites

Super VPN 2019 USA - Free VPN, Unblock Proxy VPN

Secure VPN-Fast VPN Free & Unlimited VPn

Power VPN Free VPN