«كورونا» يعصف بالرياضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:أحمد مصطفى

أدى تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول، في أوروبا وآسيا، إلى إيقاف النشاط الرياضي، وإقامة مباريات من دون جمهور، وهناك توقعات بأن يكون القادم أسوأ، حيث ستعلق المنافسات كلياً.

وانعكس تفشي الفيروس فوضى على روزنامة العديد من الأحداث الرياضية حول العالم.

في إيطاليا، أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا أن تفشي فيروس كورونا سيدفع إلى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة خلال الأيام المقبلة، أبرزها قمة الدوري بين يوفنتوس وإنتر.

وأكد إنتر ميلان الأخير أن مباراته المقررة الخميس ضد ضيفه لودوغورتس البلغاري ضمن الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ستكون من دون جمهور أيضاً.

وأتت هذه الخطوة في أعقاب تأكيد رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا تقدمه بطلب بهذا الشأن من السلطات الإيطالية، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس الذي حصد خمس وفيات في البلاد.

وأوضح سبادافورا بعد اجتماع لمجلس الوزراء «بعد طلب الهيئات الرياضية، ونظراً إلى أن الحظر على النشاطات الرياضية المفتوحة أمام الجمهور يبقى نافذاً في ست مناطق في شمال إيطاليا، اتفقنا على إقامة مباريات خلف أبواب موصدة».

يشمل ذلك ست مباريات في المرحلة السادسة والعشرين من «سيري أ»، كان من المقرر أن تقام في نهاية الأسبوع الحالي، وأبرزها الأحد بين يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية ومتصدر الترتيب حالياً، وضيفه إنتر الذي يبتعد عنه بفارق ست نقاط في المركز الثالث.

وأرجأت السلطات الإيطالية أربع مباريات كانت مقررة الأحد الماضي في «سيري أ»، بينما أثّر انتشار الفيروس لا سيما في شمال البلاد على العديد من الأحداث الرياضية المحلية، ودفع لإلغاء بعضها أو إرجائها.

وفي الكويت، تم الإعلان عن وقف كل النشاطات الرياضية لمدة أسبوعين، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، أنه أعطى توجيهات إلى «جميع الاتحادات الرياضية بوقف كل الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة أسبوعين احترازياً».

كما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إرجاء مباراة القادسية الكويتي مع ضيفه ظفار العماني التي كانت مقررة أمس الثلاثاء ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد.

وتلقى الاتحاد الكويتي للعبة رسالة من الاتحاد القاري موقعة باسم أمينه العام الماليزي داتو ويندسور جون، يعلمه فيه بالموافقة على تأجيل المباراة بعد تقدم الأول بطلب بهذا الشأن.

وجاء في الرسالة التي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها «مع الأخذ في الاعتبار قرار الحكومة الكويتية تعليق كل النشاطات الرياضية قرر الاتحاد الآسيوي إرجاء المباراة إلى موعد يحدد لاحقاً».

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الآسيوي سعى بداية إلى إبقاء المباراة في موعدها، على أن تقام من دون جمهور، لكن الجانب الكويتي تمسّك بالإرجاء الكامل تماشياً مع القرارات الحكومية بهذا الشأن.

وانعكس تفشي الفيروس فوضى على روزنامة العديد من الأحداث الرياضية حول العالم، ومنها في إيطاليا، حيث أرجِئت مباريات من دوري كرة القدم وستقام أخرى هذا الأسبوع خلف أبواب موصدة أيضاً.

وفي كوريا الجنوبية، أعلن ناديان محليان انهما سيخوضان مباراتين ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم الشهر المقبل خلف أبواب موصدة.

تجميد ياباني

وأعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم إرجاء كل المباريات، بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15 مارس/آذار، وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إرجاء سبع مباريات في مسابقة كأس اليابان لكرة القدم كانت مقررة اليوم الأربعاء.

وأكدت الرابطة «تعاونها الكامل» مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات سعياً للحد بأكبر قدر من التجمعات لتفادي تفشي الفيروس.

وسبق للدولة الآسيوية التي تستعد عاصمتها طوكيو لاستضافة الأولمبياد الصيفي أواخر يوليو/تموز المقبل، أن اتخذت سلسلة إجراءات بشأن أحداث رياضية تقيمها بسبب المخاوف من الفيروس، أبرزها إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في ماراثون طوكيو المقرر في الأول من مارس/آذار.

وفي كوريا الجنوبية، أعلن ناديان محليان أنهما سيخوضان مباراتين ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم الشهر المقبل خلف أبواب موصدة.

وأوضح نادي إف سي سيؤول أن المشجعين سيُمنعون من حضور مباراته ضد ضيفه شيانغراي التايلاندي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ومثله فعل نادي أولسان الذي يستضيف الأربعاء بيرث غلوري الأسترالي ضمن منافسات المجموعة السادسة في الدور الأول.

وأوضح الناديان أن إقامة المباريات من دون جمهور تأتي «بناء على طلب من رابطة الدوري الكوري الجنوبي» ضمن المساعي الهادفة للحد من انتشار الفيروس الذي رصد بداية في مدينة ووهان الصينية، قبل أن ينتشر ليطال العديد من دول آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الاتحاد الكوري الجنوبي إرجاء انطلاق الدوري المحلي الذي كان مقرراً نهاية الأسبوع، للأسباب ذاتها.

وسبق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن أعلن إرجاء مباريات المسابقة التي كان طرفها أحد الأندية الصينية، إلى مطلع إبريل.

كما تم الإعلان أمس الثلاثاء عن إرجاء بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر أن تقام في مارس/آذار المقبل في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وأوضح الاتحاد الدولي للعبة أن البطولة التي كانت مقررة بين 22 مارس و29 منه، أرجِئت إلى موعد جديد أولي هو 21-28 يونيو، وذلك على إثر اجتماع طارئ مع المنظمين المحليين.