شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: موجة باردة على منطقة المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، بالمملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت موجة باردة تشمل تأثيراها المصاحبة تكوّن الصقيع .

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة المهد ومحافظة العلا ومحافظة الحناكية، تستمر حتى الساعة السابعة من صباح هذا اليوم .

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، توقعت الثلاثاء، هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم وحفر الباطن والقيصومة، بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض .كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدى الى شبه انعدام فى الرؤية الافقية على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم، الرياض ،الشرقية ،كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة ،المدينة المنورة، تبوك.