شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو ينفذ أخطر مشروع استيطاني في القدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطى رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، أمس، الضوء الأخضر لتنفيذ أكبر مشروع استيطاني شرقي القدس، ينظر له الفلسطينيون بأنه الأكثر خطورة على حل الدولتين.

وقال نتنياهو: إنه أوعز ببناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة «E1» إلى الشرق من مدينة القدس، وأشار إلى «صفقة القرن»: «لقد أصدرنا إعلاناً رئاسياً بأن الولايات المتحدة، ستعترف بتطبيق السيادة «الإسرائيلية» في غور الأردن وشمالي البحر الميت وفي جميع المناطق، صغيرها وكبيرها، في الضفة الغربية».

وكانت «إسرائيل»، قد امتنعت عن تنفيذ هذا المخطط لسنوات بسبب الضغوط الدولية. وجاء قرار نتنياهو قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية وبعد يومين من قراره بناء 5200 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وينظر الفلسطينيون إلى مشروع «E1» باعتباره الأكثر خطورة على مدينة القدس الشرقية وعلى فرص حل الدولتين، ويقضي المخطط بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لعزل مدينة القدس الشرقية من ناحية الشرق.

من جهتها، قالت ما تسمى وزيرة البناء والإسكان «الإسرائيلية» يفعات شاشا بيطون، أمس: إنها أعطت طواقم التخطيط في الوزارة، توجيهات بإعداد خطط لتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية. وفي منتدى القدس الذي تنظمه صحيفة «بيشيفاع»، أكدت شاشا بيطون أنه «تمت بلورة خطط بناء 64 ألف وحدة استيطانية». ولفتت الوزيرة «الإسرائيلية» إلى أن هذا العدد سيزداد 3 أضعاف بعد إقرار «صفقة القرن».

وكانت «إسرائيل»، قد نشرت مساء الاثنين، مناقصات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في مستوطنة جديدة ستحمل اسم «جفعات هاماتوس» جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة. وكان نتنياهو أعلن قبل أيام قراره إقامة هذه المستوطنة على أراضي بلدة بيت صفافا الفلسطينية بالقدس الشرقية لتضم 3000 وحدة.

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وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن عدد ما أعلن عنه الاحتلال من وحدات استيطانية هذا الأسبوع وصل إلى 8200 وحدة استيطانية، معتبراً أن هذه الأرقام غير مسبوقة وتتزامن مع قيام نتنياهو والفريق الأمريكي بزيارات لعدد من المستوطنات لتنفيذ ما يسمونه تحديد المناطق التي سيتم ضمها إلى «إسرائيل».

ودان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قرار نتنياهو بالموافقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقة (E1)، معتبراً أنه يأتي في سياق السياسة «الإسرائيلية» التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية.

وأضاف أن هذا القرار هو نتيجة للسياسة الأمريكية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقاً للقانون الدولي وتجاوزاً للخطوط الحمر، ومنافياً للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، والذي اتخذ بالإجماع.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 56 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في طوباس بالأغوار الشمالية.

وأضاف: «من بين الإصابات واحدة بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و50 إصابة نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع».

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تم نقل 14 من هذه الإصابات إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما قدمت الإسعافات لباقي المصابين ميدانياً، وشارك العشرات من الفلسطينيين في مسيرة منددة باستمرار الاحتلال وعزم «إسرائيل» ضم غور الأردن تطبيقاً ل«صفقة القرن».

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال، أطلقت العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الحي على المتظاهرين، وأشاروا إلى أن الاحتلال منع عشرات الفلسطينيين من الوصول إلى مكان المسيرة. (وكالات)