صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – فهد الهائج : صدور قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بتكليف الاخصائي/ سعود النداح، مديرا لمستشفى الولاده والاطفال بالخرج. يذكر أن الأخصائي/ سعود النداح، حاصل على دورات وبرامج إدارية وقيادية، وتبوء مراكز إدارية وقيادية خلال فترة عمله السابقة.

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